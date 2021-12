Die Genehmigung für die zweite Generation seines AptameX-Testkits werde noch in diesem Monat vom indonesischen Gesundheitsministerium erwartet, teilte Achiko am Donnerstag weiter mit.

Nach einer ersten Produktzulassung im August in Indonesien baut das Unternehmen derzeit laut der Mitteilung die Produktion in Taiwan respektive in Indonesien auf. Zudem geht Achiko davon aus, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2022 einen Antrag bei den EU-Behörden auf das Erteilen der CE-Kennzeichnung einreichen kann.

(AWP)