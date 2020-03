Händler verweisen dabei vor allem auf die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank vom Vortag, die den Finanzinstituten das Leben in den kommenden Wochen erschweren dürfte.

Die Aktien der Credit Suisse (+0,6%) und der UBS (+0,5%) machen nach einem schwachen Start die Verluste zwar wett und drehen gar ins Plus, können aber nicht mit dem Gesamtmarkt mithalten, der gemessen am SMI um 1,3 Prozent zulegt.

Händler verweisen auf die unerwartete Zinssenkung durch das Fed, was die Tiefzinssituation verschärfe und die wirtschaftlichen Aussichten für die Banken weiter erschwere.

Erstmals ist die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen unter die Schallmauer von 1,0 Prozent gefallen. Tiefe Renditen bedeuten auch tiefere Einnahmen für die Banken, heisst es am Markt. Die Rendite der US-T-Bonds gilt als guter Kursindikator für Bankaktien. Kein Wunder, haben die US-Banken an der Wall Street am Dienstag stark Federn lassen müssen.

Das Fed habe mit der Zinssenkung die Märkte aufgeschreckt und nicht beruhigt. Dies zeige, wie gefährlich die Währungshüter das Coronavirus für die Wirtschaft beurteilten, sagte ein Händler. Sollten - wie dies derzeit am Markt erwartet wird - noch weitere Zinsschritte folgen, dürfte dies die Gemüter kaum beruhigen, sagte ein anderer Börsianer.

Rückgang bei den Kommissionen

Derzeit zeichne sich die Bedrohung durch das Coronavirus erst ab, heisst es auch in einer Analyse eines Marktteilnehmers. Daher sei weder die reale noch die empfundene Bedrohung bisher quantifizierbar und es sei auch nicht möglich einzuschätzen, wie wirksam die bisherigen Massnahmen bei der Wiederherstellung des Anlegervertrauens seien.

Die Virus-bedingte Verunsicherung dämpfe nicht nur die Anlagebereitschaft, sondern fördere vielmehr auch die Verkäufe. "Und wer einmal raus ist, kehrt im aktuellen Umfeld nicht so rasch wieder an den Markt zurück", sagte ein Händler. Damit fielen weitere Kommissionen und Gebühren weg.

Erst wenn sich ein Abklingen der Covid-19-Erkrankungen abzeichne, dürfte sich dies wieder ändern. "Den Banken stehen damit wohl schwierige Zeiten bevor", glaubt ein Händler.

(AWP)