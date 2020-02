"Die Trump-Regierung nimmt die Ausbreitung der COVID-19 Coronavirus-Krankheit weiterhin sehr ernst. Heute übermittelt die Regierung dem Kongress einen zusätzlichen Finanzierungsplan in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar, um die Entwicklung von Impfstoffen zu beschleunigen, die Vorbereitungs- und Reaktionsaktivitäten zu unterstützen und dringend benötigte Ausrüstung und Vorräte zu beschaffen", sagt Rachel Semmel, eine Sprecherin des Finanzhaushaltes des Weissen Hauses.

Von dem Antrag in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar stellen 1,5 Milliarden Dollar neue Fördergelder dar. Der Rest würde aus Mitteln kommen, die bereits vom Kongress budgetiert sind, wie z. B. ungenutzte Mittel zur Bekämpfung des Ebola-Virus. Die Regierung benötigt die Zustimmung des Kongresses, um diese Gelder umzuleiten. Die Demokratin Nita Lowey, Vorsitzende des Bewilligungsausschusses des Repräsentantenhauses, sagt, der Finanzierungsantrag sei "völlig unzureichend, um die Amerikaner vor dem Ausbruch des tödlichen Coronavirus zu schützen".

Unterdessen zeigt sich US-Präsident Donald Trump angesichts des Ausbruchs gelassen. In den USA sei das Virus "sehr unter Kontrolle", twittert Trump. "Wir sind mit jedem und allen relevanten Ländern in Kontakt." Zum Aktienmarkt, der am Montag wegen der Furcht vor einer Corona-Pandemie starke Verluste hinnehmen musste, erklärte Trump: "Aktienmarkt fängt an, für mich gut auszusehen!"

