Hoteliers, Skigebiete und Sportartikelbranche stehen vor einer ungewissen Wintersaison in den Alpen. Wie eine Yougov-Umfrage im Auftrag des Bekleidungsherstellers Schöffel zeigt, zögern viele Menschen, ob sie in den Winterurlaub fahren. Das Buchungsverhalten ist kurzfristig wie nie. Andererseits scheint ebenso wenig ausgeschlossen, dass sogar mehr Gäste kommen als üblich. Denn die Outdoor-Sportarten boomen, im Sommer kamen weit mehr Urlauber in die Berge als ursprünglich angenommen.

Yougov befragte in der zweiten Septemberhälfte bundesweit 4167 Menschen, von denen sich etwas mehr als ein Viertel (1081) als Wintersportler bezeichnete. Das Ergebnis: Fast drei Viertel (72 Prozent) glauben, dass Sport an der frischen Luft die Abwehrkräfte gegen die Pandemie stärkt. Gleichzeitig räumten aber 48 Prozent ein, dass sie wegen der Corona-Pandemie Bedenken haben, wie gewohnt Wintersport zu betreiben. Die Umfrage deckt sich mit den Angaben von Hoteliers, die über sehr kurzfristiges Buchungsverhalten berichten.

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut (RKI) den zweiten Tag in Folge mehr als 4000 Neuinfektionen gemeldet. Binnen 24 Stunden seien 4516 Ansteckungsfälle verzeichnet worden, teilt das RKI auf seiner Website mit. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 314.660 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um elf auf 9589.

In der Schweiz sind die Fälle von registrierten Coronavirus-Infektionen in den letzten Tagen stark angestiegen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete am gestrigen Donnerstag 1172 registrierte Fälle für die Schweiz und Liechtenstein innerhalb von 24 Stunden registriert. Am Mittwoch waren 1077 Infektionen verzeichnet worden.

Am Donnerstag ist es zu zwei weiteren Todesfällen gekommen, 27 Personen sind in ein Spital gebracht worden.

Die Positivitätsrate lag bei 7,3 Prozent. Dies lässt auf eine relativ schnelle Verbreitung des Virus schliessen. Im Schnitt hat die Positivitätsrate in der Schweiz seit Beginn der Pandemie bei 4,6 Prozent gelegen.

8.10.2020, 8 Uhr Neu* Total seit Beginn

der Epidemie Laborbestätigte Infektionen 1172 58'881 Hospitalisierungen 27 4978 Todesfälle 2 1791 Covid-19-Test 16'066 1'455'665

Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Epidemiologe Marcel Salathé ist allerdings der Meinung, die Situation von jetzt lasse sich nicht mit der Lage im März vergleichen. Die beiden Kurven liessen sich nicht vergleichen, sagte Salathé der "Aargauer Zeitung". Im Frühling sei deutlich weniger getestet worden: "Wir haben damals neun von zehn Fällen verpasst." Die hohen Zahlen von heute hätten zum Teil mit gewissen Clustern zu tun: Salathé nennt etwa die Salsa-Szene in Zürich.

Und noch etwas ist anders: Hospitalisierungen und Todesfälle sind heute viel seltener. So wurden gestern nur zwei Todesfälle und 27 Spitaleintritte gemeldet, kein Vergleich mit der Situation im März und April. Ob das Coronavirus zum Herbst etwa weniger gefährlich ist, lässt sich laut Experten nicht klar sagen. Experten können den Mortalitätsschwund nur teilweise erklären.

Stephan Jakob (62), Chefarzt für Intensivmedizin am Inselspital in Bern, sieht in den Schutzmassnahmen einen wichtigen Grund für die milderen Verläufe, wie er gegenüber Blick erklärt: "Das Masketragen hat einen Einfluss. Man kann sich zwar trotzdem anstecken. Aber wenn, dann kann die Menge an Viren geringer sein und damit auch der Verlauf der Erkrankung weniger schwer."

Auch das Alter der Infizierten spielt eine Rolle. "Die Infizierten sind während der zweiten Welle deutlich jünger. Das drückt die Mortalität nach unten", sagt Professor Hirschel.

All das reiche aber noch nicht als Erklärung der ganzen Verbesserung des durchschnittlichen Krankheitsverlaufs, sagt Hirschel. "Es ist aber besser so herum als umgekehrt. Es bleibt ein Rätsel".

Laut Epidemiologe Salathé kann aber nach wie vor nicht von einer "zweiten Welle" die Rede sein. Die Gefahr, dass die Zahlen wieder langfristig exponentiell steigen könnten, bestehe aber in der Schweiz weiterhin.

Mexikos Gesundheitsministerium meldet 370 weitere Corona-Todesfälle. Insgesamt seien somit bislang 83.096 Menschen in dem Land im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen steigt den Angaben zufolge um 5300 auf 804.488.

Die spanische Regierung fordert die Behörden der Hauptstadt Madrid auf, die vom Gesundheitsministerium angeordneten Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus umzusetzen. Sollte dies nicht geschehen, würde der Notstand verhängt, um die Einhaltung des teilweisen Shutdowns auf diese Weise zu erzwingen. Am Donnerstag hatte ein Gericht in Madrid die Einschränkungen, die unter anderem ein Verbot von nicht notwendigen Reisen vorsehen, aufgehoben.

Der Vorstandschef der italienischen Kreuzfahrt-Reederei Costa Crociere ("AIDA", "Costa"), Michael Thamm, hat einem Medienbericht zufolge in einem Brandbrief die deutsche Bundesregierung dazu aufgefordert, ihre Pandemie-Bestimmungen zu lockern. So fordert der Manager in seinem Brief, die pauschalen Warnungen des Bundes vor Kreuzfahrten aufzuheben und die Kanaren aus der Liste der Risikogebiete "zum frühestmöglichen Zeitpunkt" herauszustreichen, wie "Bild" berichtet.

Thamm warnt demnach zudem vor den Konsequenzen, die der Branche aus den staatlichen Verordnungen entstehen: "Durch die vollständige Einstellung des Geschäftsbetriebes in den vergangenen 6 Monaten sind in unserem Unternehmen bereits Einnahmeverluste in Höhe von EUR 1,5 Milliarden entstanden", zitierte das Blatt aus dem Schreiben, das an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Aussenminister Heiko Maas (SPD) und Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) adressiert worden sei.

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Laut Gesundheitsministerium stieg die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 5,028 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden auf 148.957 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

Millionen Brasilianern droht laut einer Studie eine Verarmung, sollten die derzeitgen Hilfszahlungen der Regierung im Zuge der Corona-Krise eingestellt werden. Wie aus einer Analyse des Ökonomen Marcelo Neri hervorgeht, könnten rund 15 Millionen Menschen in dem südamerikanischen Land in extreme Armut fallen. Derzeit debattiert der Kongress über eine Verlängerung der Corona-Nothilfen. Jedoch sind einige Abgeordnete dagegen, weil sie ein ausuferndes Haushalsdefizit befürchten. Die Zahlungen haben die Regierung bislang umgerechnet rund 50 Milliarden Euro gekostet.

Frankreich will ungeachtet der zuletzt stark gestiegenen Positiv-Tests keine Reiseverbote während der anstehenden Schulferien erlassen. Das kündigt Gesundheitsminister Olivier Veran an.

19:45

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet mit 338.779 die höchste Zahl von neuen Positiv-Tests seit dem Beginn der Epidemie. Die Zahl der Todesfälle sei um 5514 angestiegen, heisst es auf der WHO-Website.

