09:15

In Deutschland hat sich der Anstieg der Infektionen und Todesfälle durch das Virus verlangsamt. Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntag 18.610 Infizierte, das waren 1948 mehr als am Vortag. Am Samstag war die Zahl der Krankheitsfälle noch um 2705 gewachsen. Die Zahl der Toten nannte das Institut am Sonntag mit 55, verglichen mit einem für den Samstag gemeldeten Anstieg um 15 auf 46. Dazu teilte das Institut noch mit, ein Patient sei am Samstag fälschlicherweise als verstorben gemeldet worden.

+++

08:00

In Grossbritannien sollen ab sofort jene, die zu einer oder mehreren Risikogruppen gehören, für "mindestens zwölf Wochen" zu Hause zu bleiben. Diesen Appell veröffentlichten die britischen Gesundheitsbehörden an die Bevölkerung. Demnach sollten Menschen mit besonders hohem Infektionsrisiko "zusätzliche" Massnahmen ergreifen, um sich selbst "abzuschirmen".

Some people with serious underlying health conditions face the highest risk of being hospitalised by #coronavirus.

We are now urging those people to STAY at home.

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 22, 2020