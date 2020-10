09:25

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich in Corona-Quarantäne begeben. Sie sei darüber informiert worden, dass sie vergangenen Dienstag bei einem Termin mit einer Person war, die am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, schrieb von der Leyen am Montag auf Twitter.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

"Entsprechend der geltenden Regeln werde ich mich deshalb bis morgen früh selbst isolieren", kündigte sie an. Sie sei am Donnerstag mit negativem Ergebnis getestet worden und werde sich heute erneut einem Test unterziehen, schrieb sie weiter.

Von der Leyen hatte nach dem Kontakt mit der inzwischen positiv getesteten Person am Donnerstag und Freitag am Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs teilgenommen. Dort war auch Bundeskanzlerin Angela Merkel.

08:20

Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Betrug mit Covid-19-Krediten ist stark angestiegen. Das berichtet der "Tages-Anzeiger". Ende August hatte die Anti-Geldwäsche-Einheit laut Fedpol auf Basis dieser Meldungen insgesamt 466 Strafanzeigen erstattet. Ende September waren es schon 534 Anzeigen - ein Plus von fast 17 Prozent.

Der "Tages-Anzeiger" berichtet vom Fall Vasily A. Der Serienstraftäter hatte sich laut eigenen Angaben für eine seiner konkursreifen Firmen einen Kredit über 50’000 Franken besorgt. "Ich hab das einfach mal versucht und nie damit gerechnet, dass das klappt", erzählt er.

07:10

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden ist erneut negativ auf das Coronavirus getestet worden. Der Test sei am Sonntag erfolgt, liess Bidens Wahlkampfteam mitteilen. Das bisher letzte bekannte negative Testergebnis Bidens stammt von Freitag. Biden hatte am Dienstag bei einem TV-Duell vor der Präsidentenwahl auf einer Bühne mit US-Präsident Donald Trump gestanden, der sich mit dem Virus angesteckt hat. Bidens Wahlkampfteam kündigte daraufhin am Samstag an, als Zeichen der Transparenz künftig die Ergebnisse aller Corona-Tests des 77-Jährigen zu veröffentlichen.

Joe Biden’s campaign says the Democratic presidential nominee tested negative for coronavirus Sunday.https://t.co/QXIpUNXFCp — 8 News NOW (@8NewsNow) October 5, 2020

06:30

Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump hat das Krankenhaus für wenige Minuten verlassen, um seine Anhänger ausserhalb der Klinik zu grüssen.

Aus einem schwarzen SUV heraus winkte Trump seinen Fans am Sonntag in Bethesda nördlich von Washington zu, wie auf Videos zu sehen war. Trump sass mit mindestens zwei Personen in dem Wagen und trug eine Maske. In einer zuvor aufgenommenen Videobotschaft, die später auf Trumps Twitter-Profil veröffentlicht wurde, sagte der Präsident: "Ich mache gleich einen kleinen Überraschungsbesuch." Er lobte die "grossartigen Patrioten" ausserhalb des Krankenhauses.

LAST NIGHT: Trump supporters wave flags behind barricades near Walter Reed after the president's "surprise" drive-by visit. pic.twitter.com/DTgxysQfox — The Hill (@thehill) October 5, 2020

Die kurze Ausfahrt des mit dem Coronavirus infizierten US-Präsidenten Donald Trump stösst bei Ärzten und US-Senatoren auf scharfe Kritik. "Jede einzelne Person im Fahrzeug muss während dieses völlig unnötigen Vorbeifahrens des Präsidenten für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden", sagte Dr. James Phillips, behandelnder Arzt im Walter Reed Militärkrankenhaus, in dem Trump wegen seiner Coronavirus-Infektion stationär aufgenommen ist. "Sie könnten krank werden. Sie könnten sterben. Wegen politischem Theater." Die Verantwortungslosigkeit sei erstaunlich. Trump war am Sonntagabend mit einer Maske auf dem Rücksitz eines schwarzen SUV zu sehen, wie er seinen Anhängern zuwinkte. Auf den Vordersitzen des Fahrzeugs sassen zwei Personen.

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 1382 neue Coronavirus-Fälle in Deutschland. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten liegt laut RKI damit bei 300.619. Die Zahl der Toten steigt nach Angaben des Instituts um fünf auf nunmehr 9534.

Germany has its own Dr. Fauci—and unlike the U.S., government leaders and citizens actually listen to him https://t.co/nz5WlHPMZw — Businessweek (@BW) October 4, 2020

03:15

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern kündigt die Aufhebung aller Coronavirus-Beschränkungen in der Stadt Auckland ab Mitternacht am Mittwoch an. Damit kehrt auch die größte Stadt Neuseelands formell zur niedrigsten Alarmstufe 1 zurück, die im restlichen Land bereits gilt.

02:05

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 35,02 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und über 1,033 Millionen sind gestorben. Die USA bleiben mit mehr als 7,4 Millionen bestätigten Fällen und mehr als 209.000 Toten das am stärksten betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

01:20

Die Regierung in London plant einem Zeitungsbericht zufolge neue dreistufige Beschränkungen zur Eindämmung des Virus. Der Maßnahmenkatalog umfasse auch die Schließung von Pubs und ein Verbot aller sozialen Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts, schreibt "The Guardian" unter Berufung auf Regierungsdokumente. Der Plan solle die bestehenden lokalen Einschränkungen ablösen und vereinfachen.

Our correspondent writes of London: "As I walk home, through the leafy streets, I see children and parents chatting jovially without masks as they await the opening of school gates. They look like people lining up to board the Titanic." https://t.co/7XBB43b5Aq — New York Times World (@nytimesworld) October 4, 2020

00:30

Die Gesundheitsbehörden in Irland empfehlen der Regierung einem Medienbericht zufolge eine Rückkehr zu einem kompletten "Lockdown". Die Behörde (NPHET) empfehle die Anhebung von Beschränkungen auf das Level 5, berichtet der Sender RTE. Fast alle Bezirke sind derzeit noch auf Level 2. Bei Level 5 werden die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben. Sie dürfen sich dann nur noch im einem Radius von 5 Kilometern von dort wegbewegen. Ansammlungen sind nur noch bei Beerdigungen oder Hochzeiten erlaubt - und auch dort nur mit wenigen Menschen.

Daily coronavirus thread: Ireland’s top public health panel called for resuming the highest level of lockdown, Cineworld is preparing to close its US and UK screens and Saudi Arabia’s holy cities reopened to pilgrims. Follow our live coverage: https://t.co/eoegXwaaLc — Financial Times (@FinancialTimes) October 5, 2020

Die Zahl der Neuinfektionen in Großbritannien steigt sprunghaft von 12.872 auf 22.961. Der Zuwachs sei zum Teil aber dadurch verursacht worden, dass zuletzt die Übertragung von mehr als 15.000 Tests in die Computersysteme durch ein technisches Problem verzögert worden sei.

22:15

Angesichts steigender Infektionszahlen werden für die französische Hauptstadt Paris und die Region noch schärfere Beschränkungen angekündigt. Die Warnstufe werde auf die höchste Stufe angehoben, erklärt das Büro des Ministerpräsidenten. Mit welchen zusätzlichen Einschränkungen das einhergehe, werde am Montag in einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Die Maßnahmen sollten dann ab Dienstag für die Dauer von 15 Tagen gelten.

21:15

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA bleibt hoch. Die US-Seuchenzentren CDC geben 49.327 neue Fälle bekannt, nach 50.160 am Samstag. Damit sind in den USA insgesamt knapp 7,36 Millionen Infektionen amtlich. Die Zahl der Toten steigt um 703 auf 208.821.

