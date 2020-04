16:15

Der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re rechnet infolge der Coronavirus-Epidemie mit einer tiefen, aber kurzlebigen Rezession. Die globale Wirtschaftsleistung dürfte demnach dieses Jahr um 1,2 Prozent schrumpfen. In den USA dürfte das Minus drei Prozent betragen und in der Euro-Zone 4,5 Prozent. "Wir gehen von einer atypischen Rezession aus, die doppelt so tief und mehr als doppelt so schnell wie die globale Finanzkrise von 2008 sein wird." Der Abschwung dürfte aber auch relativ kurzlebig sein, solange die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erfolgreich seien.

+++

15:15

Der mit dem Coronavirus infizierte britische Premierminister Boris Johnson befindet sich nach Angaben der Regierung in London weiter auf dem Weg der Besserung. Trotzdem werde der konservative Politiker noch immer auf der Intensivstation behandelt. "Der Premierminister hatte eine gute Nacht und macht weiter Fortschritte in der Intensivbehandlung", sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag vor Journalisten.

+++

14:15

Chinesische Ärzte aus dem Coronavirus-Schwerpunkt Wuhan haben nach eigenen Angaben gute Erfahrungen mit dem HIV-Medikament Kaletra gemacht. "Wir glauben, dass die Einnahme dieses Medikaments vorteilhaft ist", sagt der Chef der zentralen Coronavirus-Klinik für schwere Krankheitsverläufe in der Millionenstadt, Zhang Dingyu. Er widerspricht damit einer anderslautenden Studie, die im vergangenen Monat im "New England Journal of Medicine" veröffentlicht wurde. So hätten drei medizinische Fachkräfte der Klinik zwei bis drei Tage nach Auftreten von Covid-19-Symptomen das Mittel eingenommen, und letztlich habe sich der Zustand ihrer Lungen deutlich gebessert. Kaletra ist eine Generika-Verson des Mittels Lopinavir/Retonavir des US-Pharmakonzerns AbbVie.

+++

13:00

Die EU hat US-Präsident Donald Trump in seiner Kritik an der Weltgesundheitsorganisation (WHO) deutlich widersprochen. "Zusammenarbeit, Solidarität und Multilateralismus sind der Schlüssel für unseren gemeinsamen Erfolg gegen das Coronavirus", schrieb der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag auf Twitter. Die WHO leiste unter der Führung von Tedros Adhanom Ghebreyesus lebensrettende Unterstützung auf dem Weg der Erholung für die ganze Welt. "Die EU unterstützt diese wichtige Arbeit voll und ganz."

Cooperation, solidarity & multilateralism are key for our joint success in the fight against #Coronavirus. The @WHO under leadership of @DrTedros provides life-saving support on this road to recovery for the entire world. The EU fully supports their important work. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 9, 2020

+++

12:30

Die Zahl aller laborbestätigten Infektionen in der Schweiz seit Beginn der Coronavirus-Krise im Februar beläuft sich nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) auf 23'574. Das sind 785 mehr als am Vortag. Somit steigt die Zahl der Neu-Infizierte wieder über 600, nachdem sie mehrere Tage darunter gelegen hat.

Das BAG beziffert die Zahl der Todesfälle in Folge des Coronavirus auf 756.

+++

12:00

In Spanien hat sich der Anstieg der Totenzahl wieder verlangsamt. Das Gesundheitsministerium meldet weitere 683 Todesfälle. Das sind weniger als am Vortag. Davor war die Zahl zwei Tage hintereinander gestiegen. Insgesamt zählt Spanien 15'238 Tote. Die Zahl der bekannten Infektionen legt auf 152'446 zu von 146'690 am Vortag.

#Spain peak in deaths in and trending quickly lower #coronavirus #covid-19 - should be below 200 end of month (April) pic.twitter.com/OQQxHL7sM8 — Sqwii (@Sqwii) April 9, 2020

+++

10:30

Nordrhein-Westfalen hat die Auszahlung von Landes-Soforthilfen für Solo-Selbständige und Kleinstbetriebe vorerst gestoppt. Das habe das Wirtschaftsministerium (MWIDE) in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt entschieden, teilt die Staatskanzlei mit.

#Corona: Zahlung der #NRWSoforthilfe2020 vorerst gestoppt. Nach ersten Hinweisen auf Fake-Webseiten, auch in Suchmaschinen, hat das Wirtschaftsministerium am Dienstag Strafanzeige gestellt. Wir informieren fortlaufend.

▶️ Aktuelle PM: https://t.co/swICAaatR4 pic.twitter.com/6bZ0lC2nGI — Wirtschaft.NRW (@WirtschaftNRW) April 9, 2020

Demnach haben Betreiber auf Fake-Seiten mit gefälschten Antragsformularen Daten abgefischt und diese mutmaßlich für kriminelle Machenschaften genutzt. Daraufhin habe das Land die Bezirksregierungen angewiesen, die weitere Auszahlung der Gelder vorerst auszusetzen. Die Antragstellung sei davon nicht berührt: Kleinunternehmer und Selbständige könnten weiterhin auf der offiziellen Seite die NRW-Soforthilfe beantragen.

+++

09:45

Südkoreas Gesundheitsbehörden haben die wenigsten Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag seit sieben Wochen gemeldet. Am Mittwoch seien 39 Fälle nachgewiesen worden, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention am Donnerstag mit. Zum ersten Mal fiel die Zahl damit seit dem 20. Februar auf unter 40

In Japan hat die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen die Marke von 5000 überschritten. Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Jiji Press am Donnerstag. Hinzu kommen rund 700 infizierte Menschen, die sich an Bord eines Kreuzfahrtschiffes befunden hatten. Rund 110 Tote sind in der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt zu beklagen.

+++

09:15

Der Gesundheitszustand des britischen Premierministers Boris Johnson bessert sich nach Angaben seiner Regierung. Johnson habe sich aufsetzen und mit dem medizinischen Personal sprechen können, sagt Kulturminister Oliver Dowden dem BBC-Fernsehen. "Ich glaube, es läuft besser für ihn." Der mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Johnson sei weiter auf der Intensivstation.

UK Prime Minister Boris Johnson still in intensive care but "improving" and "sitting up in bed" - chancellor https://t.co/ydNm1OLhrk — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 8, 2020

+++

08:45

Die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie bedrohen viele Unternehmen in ihrer Existenz. Der Bundesrat sucht nun nach Wegen, wie Konkurse verhindert werden können. Er erwägt daher, das Kapitalschutzrecht sowie das Sanierungs- und Stundungsrecht anzupassen, um die Schweiz vor unnötigen Konkursen zu bewahren. Eine Konkurswelle würde die Konjunktur gemäss den jüngsten Prognosen nachhaltig beeinträchtigen und eine Erholung der Wirtschaft stark verzögern.

Merh zum Thema hier: Bundesrat will Konkurse wegen Corona verhindern

+++

07:10

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bislang 2107 Menschen infolge einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben. Das sind 246 mehr als am Vortag. Mittlerweile wurden 108'202 Infektionsfälle bestätigt, 4974 mehr als am Tag zuvor. Wie viele Menschen binnen 24 Stunden wieder genesen sind, teilt das RKI zunächst nicht mit. Zuletzt hatte es gemeldet, dass 7561 Patienten wieder gesund seien.

Die Zahl der gemeldeten #Coronavirus-Fälle steigt laut RKI-Tagesstatistik um 4974. Das ist mehr als an den 3 Vortagen. Aber (und das ist wichtiger): Im Mehrtages-Trend bleibt die Abwärtsbewegung erhalten, im Chart erkennbar am gleitenden 5-Tages-Schnitt (gestrichelt).@welt pic.twitter.com/cn35RLINbH — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) April 9, 2020

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch

+++

06:45

China verzeichnet den zweiten Tag in Folge einen leichten Anstieg bei den Neuinfektionen. Am Mittwoch seien 63 neue Fälle registriert worden, einer mehr als am Vortag, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Bei 61 der neuen Fälle handle es sich um Reisende, die aus Übersee nach China gekommen seien. Das sei der höchste Wert seit dem 25. März. Insgesamt seien nunmehr 81.865 Corona-Fälle in Festland-China bestätigt worden.

+++

05:15

In den USA sind den zweiten Tag in Folge fast 2000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Insgesamt belief sich die Zahl der Toten in dem Land auf 14'817, wie kurz nach Mitternacht am Donnerstag (Ortszeit) aus den Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervorging.

Den Angaben nach wurden bereits rund 430 000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen.

Coronavirus latest: • Global cases top 1.5 million

• Global deaths pass 88,000

• Boris Johnson "improving" in ICU

• U.K., Italy consider extending lockdown

• German infections climb most in 5 days

• UBS, Credit Suisse delay dividends More: https://t.co/3xvbL32542 pic.twitter.com/tEUueP8Wbo — Bloomberg (@business) April 9, 2020

Insgesamt starben nur in Italien mit 17'669 Toten noch mehr Menschen. Spanien folgt hinter den USA auf Platz drei mit 14'555 Toten.

+++

03:00

Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat die Marke von 1,5 Millionen überschritten. Dies ging am Mittwochabend (Ortszeit) aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore in den USA hervor.

In Folge der Pandemie wurden bereits mehr als 87'700 Corona-Tote verzeichnet. Die meisten bekannten Infektionen gab es der der Universität zufolge mit mehr als 420'000 Fällen in den USA. An zweiter Stelle folgte Spanien mit rund 150'000 bekannten Infektionen. In Italien waren es rund 140'000. Dahinter folgten Frankreich, Deutschland, China und der Iran. Die Zahlen lassen sich wegen der unterschiedlichen Testquote und einer hohen Dunkelziffer jedoch nur begrenzt vergleichen.

(cash/Reuters/Bloomberg/SDA/AWP)