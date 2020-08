12:20

Die Zahl neu registrierter Infektionen in der Schweiz beläuft sich auf 182. Dies meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Damit hat sich die Zahl gegenüber gestern Freitag (161 Fälle) erhöht und bewegt sich auf der Höhe, wie sie am Samstag vor einer Woche beobachtet worden ist (182 Fälle).

Die Gesamtzahl aller festgestellten Infektionen beläuft sich auf 38'451. Sieben Personen wurden laut BAG innert 24 Stunden in ein Krankenhaus gebracht. Todesfälle sind keine neuen zu beklagen, die Gesamtzahl aller nach einer Covid-10-Erkrankung ereigneten Todesfälle beträgt weiterhin 1712.

1294 Personen sind in Isolation, 4027 als Kontakte davon in Quarantäne. Zusätzlich sind 13'992 Personen nach einer Einreise in der Schweiz in Quarantäne.

In Liechtenstein wurden keine neuen Fälle registriert.

10:50

In Indonesien steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen um 2277 auf 123'503 Fälle insgesamt, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Die Zahl der Toten erhöht sich demnach um 65 auf 5658. Auf den Philippinen registriert das Gesundheitsministerium 4226 Neuinfektionen. Damit summieren sich die Coronavirus-Fälle auf 126'885. Die Zahl der Toten steigt um 41 auf 2209.

Japan’s Shionogi plans to introduce a 25-minute coronavirus test next month https://t.co/qU7WAewFPJ — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) August 8, 2020

09:55

Russland meldet 5212 neue Coronavirus-Infektionen. Damit steigt die Zahl nach Angaben der Behörden auf insgesamt 882.347. Die Zahl der Todesfälle steigt um 129 auf 14.854.

08:40

Der Bund hat sich 4,5 Millionen Impfdosen von der US-Firma Moderna reserviert. Das Unternehmen ist bei der Forschung nach einem Impfstoff weit gekommen.

Weil pro Person zwei Dosen notwendig sind, könnten bis jetzt in der Schweiz mit 2,25 Millionen Menschen gut ein Viertel der Bevölkerung geimpft werden. Plänen des Bundes zufolge würden Risikogruppen zuerst berücksichtigt, also vor allem ältere Menschen und solche mit schwachem Gesundheitszustand, wie der "Blick" schreibt.

08:30

Im direkten Vergleich der Fallzahlen von dieser und der vergangenen Woche sind diese etwas gesunken. Einen Peak erreichten die Zahlen am Donnerstag vor einer Woche mit 220 registrierten Fällen. Diese Woche Donnerstag waren es 181. Sehr hoch war auch der Freitag vor einer Woche mit 210 Fällen. Gestern wurden 161 gemeldet. Dafür, in den Zahlen einen Trend herauszulesen, dürfte aber noch zu früh sein.

Die Übersicht zu den Coronavirus-Fallzahlen in der Schweiz, wie sie vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zuletzt bekannt gegeben wurden:

Freitag: 161

Donnerstag: 181

Mittwoch: 181

Dienstag: 130

Montag: 66

Sonntag: 138

Samstag: 180

Freitag: 210

Donnerstag: 220

Mittwoch: 193

Dienstag: 132

Montag: 65

Sonntag: 110

Samstag: 148

07:00

Italien hat die Anti-Corona-Massnahmen bis zum 7. September verlängert. Das Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte verabschiedete am Freitagabend ein Dekret, in dem unter anderem die Maskenpflicht in geschlossenen, öffentlichen Räumen und die Abstandsregeln weiter vorgeschrieben werden.

Auch grössere Menschenansammlungen bleiben verboten. Regierungschef Conte sprach von ausgewogenen Massnahmen, die der aktuellen Situation gerecht werden. Italien, das im Frühjahr eines der am stärksten von der Corona-Pandemie heimgesuchten Länder war, habe sich dank der Massnahmen gefangen. Man müsse aber wachsam bleiben, sagte Conte. Mehr dazu hier.

Il Covid torna a crescere, preoccupano 834 focolai: dal 28 maggio mai così tanti nuovi positivi https://t.co/MKRTVPPL7g — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) August 8, 2020

05:10

In den USA steigen die Zahlen weiter deutlich. Reuters-Berechnungen zufolge haben sich am Freitag mindestens 59'955 Personen angesteckt, wodurch die Gesamtzahl der Fälle nun bei 4,96 Millionen liegt. Die Zahl der Todesfälle steigt um mindestens 1318 auf 161'097.

Die Übersicht der weltweiten Verbreitung des Coronavirus der Johns Hopkins University findet sich hier.

04:40

In Deutschland haben sich erneut deutlich mehr als 1000 Menschen am Tag neu mit dem Coronavirus infiziert. Das Robert-Koch-Institut meldet 1122 neue Fälle, womit es nunmehr insgesamt 215'336 sind. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus erhöhte sich um zwölf auf 9195.

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland hat den höchsten Wert seit Anfang Mai erreicht. 1.147 neue #Corona-Infektionen wurden dem Robert Koch-Instituts jetzt innerhalb eines Tages gemeldet. https://t.co/TXrDSCsdfF — WDR aktuell (@WDRaktuell) August 7, 2020

03:45

China weist für Freitag 31 Neuinfektionen aus, nachdem es am Tag zuvor noch 37 waren. Die Gesamtzahl liegt damit bei 84'596 Fällen. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus bleibt bei 4634.

03:20

Die Coronavirus-Pandemie dürfte die ohnehin schon gebeutelte argentinische Wirtschaft noch etwas härter treffen. Laut einer Umfrage der Notenbank des Landes unter 44 Ökonomen wird das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 12,5 Prozent einbrechen. Vor einem Monat waren die Experten noch von einem Minus von zwölf Prozent ausgegangen.

Das einst reichste Land Südamerikas hatte sich bereits im Mai zum neunten Mal in seiner Geschichte für zahlungsunfähig erklärt.

02:20

Mexiko meldet 6717 bestätigte Neuinfektionen und 794 weitere Menschen, die in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben sind. Damit hat das Land insgesamt 469'407 Fälle und 51'311 Tote im Zusammenhang mit der Pandemie.

