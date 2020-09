07:00

Die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Italien wie Maskenpflicht und Abstandsregeln bleiben für einen weiteren Monat in Kraft. Ministerpräsident Giuseppe Conte unterzeichnete am Montagabend nach Regierungsangaben das entsprechende Dekret. Die Vorschriften gelten in dem Mittelmeerland nun bis zum 7. Oktober.

Demnach gibt es in öffentlichen Gebäuden und Transportmitteln weiter die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Menschen sollen einen Abstand von mindestens einem Meter halten. Grössere Ansammlungen sind weiter verboten, Stadien und Diskotheken bleiben geschlossen.

Mehr dazu hier.

+++

06:30

Am Montagabend war Daniel Koch, ehemaliger Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des Bundesamts für Gesundheit, im Grossmünster in Zürich zu einem Gespräch zu Besuch. Dabei wurde er von Corona-Verschwörungstheoretikern in Bedrängnis gebracht. Ab 18.30 Uhr pricht Koch etwa eine Stunde lang mit dem Pfarrer Christoph Sigrist im Zürcher Grossmünster über seine Person und die Pandemie.

Im Publikum wird es aber während Koch redet öfters laut, wie der Blick schreibt. Sobald der ehemalige "Mr. Corona" das Thema Corona-Pandemie anschneidet, melden sich die Skeptiker im Publikum mit lauten Zwischenrufen zu Wort. Dabei halten sie immer wieder ein Buch aus Deutschland in die Luft, das die Pandemie als "Fehlalarm" relativiert.

Als das Gespräch nach rund einer Stunde beendet ist, steht einer der Verschwörungsanhänger von der Bank auf und bezichtigt Koch quer durch den Raum der Lüge. Seine Mitstreiter laufen nach vorne zum Altar und konfrontieren den ehemaligen Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des Bundesamts für Gesundheit. Zunächst lässt sich der höfliche Daniel Koch darauf ein, hört zu und versucht in seiner bekannt nüchternen Art, Antwort zu geben. Aber die Corona-Leugner lassen ihn kaum ausreden, werden immer lauter, sind am Ende richtig aggressiv und machen ihm heftige Vorwürfe.



Am Anlass im Grossmünster: Daniel Koch von Corona-Leugnern angepöbelt https://t.co/7ujVP2rvyE — BLICK (@Blickch) September 7, 2020

+++

05:15

Deutschland verzeichnet 1499 neue positive Coronavirus-Tests binnen 24 Stunden. Damit steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der Coronavirus-Fälle auf 252.298. Weitere vier Menschen sind an den Folgen oder mit dem Virus verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich nach Angaben des RKI auf 9329.

+++

03:35

Japan genehmigt nach Angaben des Finanzministeriums Ausgaben für Coronavirus-Impfstoffe in Höhe von 6,32 Milliarden Dollar. Die Regierung hatte zuvor angekündigt, bis Mitte nächsten Jahres ausreichend Impfstoffe für die gesamte Bevölkerung zu sichern und diese kostenlos zur Verfügung zu stellen.

+++

0:45

Brasilien meldet binnen 24 Stunden 10.273 positiv auf das Coronavirus getestete Fälle. Weitere 310 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die lateinamerikanische Nation ist mit 4,15 Millionen festgestellten Infektionen und 126.960 Todesfällen weltweit nach den USA und Indien das am drittstärksten von der Pandemie betroffene Land.

+++

+++

22:00

In den USA sind nach Angaben der Seuchenbehörde CDC 462 weitere Menschen gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt die Gesamtzahl auf 188.513 Todesfälle. Die Zahl der Positiv-Tests legt zu um 34.337 auf 6.261.216. Die Zahlen der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) spiegeln nicht unbedingt die Daten wider, die die einzelnen Bundesstaaten melden.

+++

21:30

Der französische Fußballstar Kylian Mbappé ist Medienberichten zufolge positiv auf Corona getestet worden. Mbappé werde deshalb diese Woche nicht am Nations-League-Spiel gegen Kroatien teilnehmen können, berichten der Sender RMC Sport und die Website France Football. Beim Spiel gegen Schweden am Samstag hatte der 21-Jährige das einzige Tor geschossen und Frankreich damit zum Sieg verholfen.

Kylian Mbappe has tested positive for coronavirus. Wishing you all the best, @KMbappe pic.twitter.com/AkkAyryASF — Goal (@goal) September 7, 2020

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)