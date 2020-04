11:30

In Deutschland sind bis Donnerstagvormittag mehr als 147'500 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag: mehr als 144'800 Infektionen). Mindestens 5023 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag: 4745). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

11:05

Frankreich will bei einer Lockerung der Coronavirus-Schutzmaßnahmen Mitte Mai auch die Öffnung aller Einzelhandelsgeschäfte erlauben. "Wir wollen, dass alle Einzelhändler aus Gründen der Fairness am 11. Mai auf die gleiche Weise öffnen können", sagt Finanzminister Bruno Le Maire bei Radio France Info. Es bleibe aber abzuwarten, ob dies landesweit oder nur regional möglich sei. Restaurants, Bars und Cafés sollten aber noch geschlossen bleiben.

Le #11mai , la reprise du travail pourrait suivre des principes clairs 1⃣Sécurité sanitaire totale 2⃣Simplicité du retour : protocole de déconfinement national et guides métier par métier 3⃣Equité: nous proposons que tous les commerces rouvrent sauf bars et restaurants @franceinfo

10:10

Mehr als 2,62 Millionen Menschen sind nach einer Reuters-Zählung inzwischen nachweislich weltweit mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 183'761 Menschen starben bislang an den Folgen der Atemwegserkrankung Covid-19.

