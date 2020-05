09:10

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte sagt der Zeitung "Il Fatto Quotidiano", er sei zuversichtlich, dass seine Mitbürger diesen Sommer Urlaub machen könnten. Er sei hoffnungsvoll, dass man die Covid-19-Kurve unter Kontrolle halten werde. Conte kündigt an, dass das neue Konjunkturpaket im Volumen von etwa 55 Milliarden Euro bis Ende der Woche genehmigt werde.

+++

05:45

In Deutschland ist die Zahl der festgestellten Infektionen um 947 auf 164'807 gestiegen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle legt um 165 auf 6996 zu. Für die vergangenen fünf Tage waren Rückgänge gemeldet worden.

+++

03:15

China meldet zwei neue Coronavirus-Fälle und keine weiteren Todesfälle infolge des Coronavirus. Wie Daten der nationalen Gesundheitsbehörde zeigen, handelt es sich bei den beiden neuen Fällen um sogenannte "importierte Fälle", an denen Reisende aus Übersee beteiligt sind. Chinas Gesamtzahl der Infektionen liegt nun nach offiziellen Angaben bei 82'883, die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 4633.

+++

02:01

Ohne Gesichtsmaske besucht US-Präsident Donald Trump die medizinische Maskenfabrik Honeywell in Phoenix, Arizona. Auf Trumps Tour durch die Produktionshallen ist ein Schild zu sehen, auf dem steht "Achtung: Gesichtsmaske in diesem Bereich erforderlich, Danke!" Im Gegensatz zu den Arbeitern trägt auch Honeywell-Chef Darius Adamczyk wie Trump keine Maske.

I can think of no better metaphor for this presidency than Donald Trump not wearing a face mask to a face mask factory while the song “Live and Let Die” blares in the background. pic.twitter.com/mJzU1HW7HA

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) May 5, 2020