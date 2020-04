10:10

Mehr als 2,62 Millionen Menschen sind nach einer Reuters-Zählung inzwischen nachweislich weltweit mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 183'761 Menschen starben bislang an den Folgen der Atemwegserkrankung Covid-19.

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/9gStcN6dEl

— Reuters (@Reuters) April 23, 2020