09:30

China veröffentlicht genetische Sequenzierungsdaten für das Coronavirus, das für den jüngsten Ausbruch in Peking verantwortlich ist. Nach ersten Forschungsergebnissen handle es sich um einen Virus-Stamm aus Europa, schreibt die chinesische Seuchenschutzbehörde.

Er unterscheide sich allerdings von den Viren, die aktuell in Europa kursierten. Möglicherweise sei das Virus mit Tiefkühlprodukten nach China importiert worden oder es habe sich in dunklen, feuchten und nicht desinfizierten Ecken wie auf dem Xinfadi-Markt verborgen.

Coronaviruses behind latest Beijing outbreak ‘came from Europe’ https://t.co/yeTrp8DsSp — FT China (@ftchina) June 19, 2020

+++

05:45

In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infizierten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen eines Tages um 770 auf 188.534 gestiegen. 16 weitere Menschen seien gestorben, insgesamt liege die Zahl der Corona-Toten damit bei 8872.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen unverändert bei 0,86 und damit unter der kritischen Marke von 1,0. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Rund acht Millionen Nutzer in den ersten Tagen: Die Corona-Warn-App wird in Deutschland breit akzeptiert, weil die Politik auf die Zivilgesellschaft gehört hat. https://t.co/AkZOMxRmXO — Handelsblatt (@handelsblatt) June 18, 2020

+++

+++

03:10

Mexiko meldet einen Rekordanstieg bei den Neuinfektionen. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums um 5662 auf nunmehr 165.455. 667 weitere Menschen starben, insgesamt zählte Mexiko bislang 19.747 Tote. Die Regierung geht allerdings selbst von einer hohen Dunkelziffer aus.

+++

02:05

Chinas Nationale Gesundheitsbehörde meldet 32 neue Corona-Fälle per Ende Donnerstag. 25 davon seien in der Hauptstadt Peking registriert worden. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag, als 28 neue Fälle bestätigt wurden, davon 21 in Peking. Die Lokalbehörden ergreifen in der Hauptstadt bereits wieder verstärkte Massnahmen zur Eindämmung des Virus.

+++

00:30

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom erlässt eine allgemeine Maskenpflicht für "die meisten Orte ausserhalb des Hauses". Mit Ausnahmen wie Restaurants gilt dies auch in geschlossenen Räumen. Es würden einfach zu wenige Leute Masken tragen, erklärt Newsom weiter. Dies gefährde die Fortschritte im Kampf gegen die Pandemie.

"Die Wissenschaft hat gezeigt, dass Gesichtsbedeckungen und Masken funktionieren." Kalifornien ist mit 40 Millionen Einwohnern - etwa halb so viele wie Deutschland - der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat. Nach Reuters-Zählung sind dort mehr als 163.000 Infektionen und 5281 Tote durch das Virus aufgetreten.

Arnold Schwarzenegger backs California face-mask order: ‘Anyone making it a political issue is an absolute moron’ https://t.co/GeEdl0xo4o — MarketWatch (@MarketWatch) June 19, 2020

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)