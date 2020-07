11:10

Die deutsche Bundesforschungsministerin Anja Karliczek rechnet nicht vor Mitte 2021 mit einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. "Wir dürfen an dieser Stelle keine Wunder erwarten", sagt die CDU-Politikerin. "Wir müssen nach wie vor davon ausgehen, dass Impfstoffe für die breite Bevölkerung erst frühestens Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen." Aber es sollten am Ende alle Bürgerinnen und Bürger, die geimpft werden wollen, dazu auch die Möglichkeit haben.

Karliczek erwartet Impfstoff nicht vor nächstem Sommer https://t.co/ZhTJXk4A9o pic.twitter.com/1viJq9EYuB — WELT (@welt) July 29, 2020

09:30

Frankreich ruft die Bevölkerung zur Einhaltung der Abstandsregeln auf, um einen erneuten Lockdown zu vermeiden. "Wir stehen nicht vor einer zweiten Welle, die Epidemie hält an", sagt Gesundheitsminister Olivier Veran im TV-Sender LCI. "Manche Menschen halten sich nicht an die Regeln. Aber wir dürfen nicht unachtsam werden." Die Bevölkerung müsse begreifen, dass sie noch sehr lange mit dem Virus leben müsse.

Loi #Bioethique : #LaREM divisée ? @olivierveran : "Je ne sais pas s'il y a des divisions, en tout cas, il y a des opinions qui s'expriment (...) On a une position qui est équilibrée et porteuse de progrès social" #LaMatinaleLCI avec @Tof_Beaugrand. pic.twitter.com/DY3PpwcFYW — LCI (@LCI) July 29, 2020

08:15

Seit diesem Montag steht die Schweiz erneut auf einer Verbotsliste der finnischen Regierung. Heisst: Schweizer dürfen nicht in das skandinavische Land einreisen. Reiseanbieter wie Kontiki mussten bereits Touren stornieren. Da schreibt das Branchenportal Travelnews. Grund: Die Schweiz rutsche jüngst über den finnischen Schwellenwert von 8 Corona-Infizierten je 100’000 Einwohner in einer Woche. Damit landet die Schweiz auf der gelben Liste der Regierung.

06:30

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen weltweit ist einer Reuters-Zählung zufolge auf mehr als 16,76 Millionen gestiegen. 659.413​ Menschen sind an oder mit dem neuartigen Virus gestorben.

06:05

Trotz strenger Vorsichtsmassnahmen erlebt China die höchste Zahl neuer täglicher Coronavirus-Infektionen seit drei Monaten. Die Gesundheitskommission in Peking meldete am Mittwoch rund 100 neue Coronavirus-Fälle.

Grössere Ausbrüche gibt es demnach in Ürümqi in der Nordwestregion Xinjiang und in Dalian. Von der nordostchinesischen Hafenstadt haben sich die Infektionen durch Reisende in neun andere Städte ausgebreitet - auch nach Peking, das den ersten Fall seit drei Wochen verzeichnete.

#China reported more than 100 newly confirmed cases of #coronavirus on Wednesday as the country continues to battle an outbreak in #Xinjianghttps://t.co/yGKHxFW76U — FinancialXpress (@FinancialXpress) July 29, 2020

Da China praktisch eine "Null-Fälle-Politik" verfolgt, reagieren die Behörden mit strengen Massnahmen. In Dalian, wo der Ursprung des Ausbruchs in einer Fischfabrik vermutet wird, wurde schon die Hälfte der sechs Millionen Einwohner getestet. In Ürümqi stehen die Tests der 3,5 Millionen Einwohner vor dem Abschluss. Die Hauptstadt von Xinjiang berichtete am Montag 89 neue Infektionen.

Mehr dazu hier.

05:55

Die Übersicht zu den Coronavirus-Fallzahlen in der Schweiz, wie sie vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zuletzt bekannt gegeben wurden:



Dienstag: 132

Montag: 65

Sonntag: 110

Samstag: 148

Freitag: 154

Donnerstag: 117

Mittwoch: 141

Dienstag: 108

Montag: 43

Die neuesten Daten gibt das BAG täglich kurz nach 12 Uhr heraus.

05:30

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 684 auf 206.926, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um sechs auf 9128 zu.

03:25

In den USA sind nach Reuters-Daten zum ersten Mal seit Mai mehr als 1200 Todesfälle an einem Tag durch das Coronavirus verzeichnet worden. Das sind etwa doppelt so viele wie am Vortag. Demnach wurden mindestens 1227 weitere Tote und damit insgesamt 149.680 registriert.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in den USA hingegen etwas zurückgegangen. Am Dienstag steckten sich nach Angaben der Seuchenschutzbehörde 54.448 Menschen nachweislich an, am Montag waren es noch mehr als 60.000. Mittlerweile haben sich 4.280.135 Menschen in den USA mti dem Virus infiziert, 147.672 sind gestorben.

#Coronavirus latest:

-Cases exceed 16.6 million; deaths pass 658,000 globally

-China reports 101 new cases, up from 68 a day earlier

-U.S.’s top infectious disease expert Anthony Fauci says expectations for effective vaccine by December are “reasonable”https://t.co/vUk2rJFGFO — Bloomberg (@business) July 29, 2020

00:30

In Brasilien steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 40.816 auf insgesamt fast 2,5 Millionen. Das Gesundheitsministerium gibt zudem 921 weitere Todesfälle - und damit insgesamt 88.539 - bekannt. (Zusammengestellt von der Reuters-Redaktion in Berlin. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5168)

