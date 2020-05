12:45

Die Schweizer Grenze zu Österreich und Deutschland soll ab dem 15. Juni wieder offen sein. Das bestätigte am Mittwoch das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Bedingung für die Grenzöffnung sei aber, dass die pandemische Entwicklung weiterhin positiv bleibe, hiess es seitens des EJPD weiter.

Bundesrätin Keller-Sutter hat sich mit , und verständigt auf eine möglichst rasche, vollständige Grenzöffnung - voraussichtlich am 15. Juni, sofern die pandemische Entwicklung positiv bleibt. Keller-Sutter hat heute den Bundesrat entsprechend informiert. #CoronaInfoCH — EJPD - DFJP - DFGP (@EJPD_DFJP_DFGP) May 13, 2020

Diese Grenzöffnung hatte sich bereits am Dienstagabend abgezeichnet. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach in der Nachrichtensendung "10vor10" des Schweizer Fernsehens SRF am von einer Öffnung "im Juni".

+++

11:50

In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 33 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden, etwas weniger als am Vortag. Dies teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch mit.

Am Dienstag hatte das BAG noch 36 zusätzliche Fälle bekannt gegeben, am Montag waren es 39 gewesen. Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Mittwoch 30'413 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende. Pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gab es 354 Infektionen.

Das BAG gab die Zahl der Todesopfer mit 1564 an. Das Bundesamt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Mittwochmorgen übermittelt hatten. Die Zahl könne deshalb von den Zahlen der Kantone abweichen, schreibt das BAG.

+++

11:15

Die Kontrollen an der deutschen Grenze sollen von diesem Samstag an vorsichtig gelockert werden - auch zur Schweiz.

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach der Kabinettssitzung in Berlin erfuhr, strebt das Bundesinnenministerium aber erst für den 15. Juni ein vollständiges Ende der wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an allen Grenzabschnitten an.

+ Bundesregierung beschliesst Lockerung der Grenzkontrollen https://t.co/zsaEvIweUF — ntv Nachrichten (@ntvde) May 13, 2020

+++

10:45

Die EU-Kommission will als Teil ihrer Empfehlungen für die Tourismusbranche zur schrittweisen Wiederaufnahme des Reiseverkehrs Fluggesellschaften nicht vorschreiben, in Passagierkabinen die mittleren Sitzplätze unbesetzt zu lassen.

Das Tragen von Masken in Flugzeugen und in Flughäfen soll allerdings erforderlich sein.

Sich Corona im Flugzeug einzufangen, ist laut einem Flugmediziner unwahrscheinlich https://t.co/vypblFx2Vi — futurezone (@futurezoneat) May 13, 2020

09:15

+++

+++

Nachdem am Wochenende in einem Vorort der chinesischen Stadt Jilin über 20 neue Coronavirus-Infektionen erfasst wurden, beschloss die Verwaltung, die Metropole im Nordosten des Landes abzuschotten. In Jilin leben rund vier Millionen Menschen.

China's Jilin city imposes travel restrictions after new coronavirus cases https://t.co/eCLnlPAi80 pic.twitter.com/ViB1SblUVV — Reuters (@Reuters) May 13, 2020

Laut Stadtverwaltung bestehe eine hohe Ansteckungsfefahr. Die Bewohner dürfen die Stadt nur noch verlassen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Zug- und Busverbindungen wurden ausgesetzt. Kinos und Fitnessstudios mussten wieder schliessen.

+++

08:15

Die wegen der Corona-Pandemie geschlossene Grenze zwischen Deutschland und Österreich soll nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden.

Schon ab diesem Freitag werde es an den Grenzen nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, bestätigte das Kanzleramt in Wien am Mittwoch der APA.

BREAKING: Wien kündigt Öffnung der Grenze zu Deutschland ab 15. Juni an https://t.co/f5ll0mfDpT pic.twitter.com/IK31pNZGwm — WELT (@welt) May 13, 2020

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Dienstag mit Merkel telefoniert. Die deutsche Regierung will bei ihrer Sitzung an diesem Mittwoch über weitere Schritte beraten.

+++

06:45

US-Wissenschaftler gehen in einer neuen Modellrechnung davon aus, dass es in den Vereinigten Staaten bis Ende Juli fast 150'000 Corona-Tote geben wird. Dies erklärten die Forscher des Instituts IHME der Universität Washington in Seattle am Dienstag (Ortszeit).

The IHME Covid19 model, long preferred by the WH, has seen its lower-bound prediction for US deaths rise in a month from 26K to 100K. In the same time, its upper bound projection rose by 100K deaths; its worst-case is now 231,000 American dead by mid-July. https://t.co/0lEWVRiBsA pic.twitter.com/rfZrcA8OOp — Adam Weinstein (@AdamWeinstein) May 5, 2020

Die Projektion müsse nach oben korrigiert werden, da die Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie zunehmend gelockert würden, sagten Forscher des IHME.

+++

05:30

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt binnen 24 Stunden um 798 auf 171'306, wie Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Damit sind die Neuinfektionen im Vergleich zu 933 am Vortag wieder leicht rückläufig. Die Zahl der Todesopfer steigt nach offiziellen Angaben um 101 auf 7634.

Zahl der Neuinfektionen in Deutschland sinkt auf unter 800 https://t.co/JY6HbtINtK pic.twitter.com/T1h6koz1lE — WELT (@welt) May 13, 2020

+++

+++

03:25

Die chinesische Gesundheitsbehörden melden sieben neue Coronavirus-Fälle auf dem Festland, tags zuvor wurde nur eine Neuinfektion gemeldet. Sechs der neuen Fälle waren lokale Infektionen in der nordöstlichen Provinz Jilin. Der einzige importierte Fall sei in Shanghai aufgetreten, erklärt die Nationale Gesundheitskommission.

+++

02:15

US-Vize-Präsident Mike Pence wird sich einige Tage lang von Präsident Donald Trump fernhalten, weil in seinem eigenen Stab ein Coronavirus-Fall nachgewiesen wurde. Dazu habe sich Pence entschlossen, teilt das US-Präsidialamt mit.

Pence is staying away from Trump for an indefinite period after the vice president's spokeswoman tested positive for coronavirus, White House says https://t.co/vjrwOT7s6y — Bloomberg (@business) May 12, 2020

Wann Pence die Distanz wieder aufgeben werde, sei seine Entscheidung. Bei Pence' Sprecherin Katie Miller wurde kürzlich das Coronavirus nachgewiesen. Trump sagte am Montag, Pence sei am Sonntag und Montag negativ getestet worden.

+++

01:00

In den USA sind 1064 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Damit sei die Gesamtzahl der Todesfälle binnen 24 Stunden auf 80'820 gestiegen, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Zudem seien 18'106 Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt sei nun bei mehr als 1,34 Millionen Menschen das Virus nachgewiesen worden.

