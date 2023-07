So waren die Einnahmen mit der Akne-Creme Winlevi mit 4,5 Millionen Euro zwar um 1,1 Millionen tiefer als im Vorjahreszeitraum. Dies habe aber vor allem an sinkenden Umsätzen aus der Herstellung zu tun gehabt. Hier sei es zu einer zeitlichen Verschiebung gekommen. Der Lizenzpartner Sun Pharma erwartet nach den US-Verkäufen dann ab dem vierten Quartal 2023 erste Umsätze in Kanada. Mit Hyundai Pharmaceutical wiederum hatte Cosmo kürzlich eine Lizenzvereinbarung für Winlevi in Südkorea unterzeichnet. Verhandlungen über mehrere weitere Auslizenzierungs-Vereinbarungen seien im Gang.