Im Rahmen dieser erweiterten Vereinbarung zahlt Medtronic an Cosmo eine Vorauszahlung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar sowie eine zweistellige Lizenzgebühr auf den Nettoumsatz, die dem Marktstandard entspricht. Zusätzlich 100 Millionen US-Dollar könnten an potenziellen Meilensteinzahlungen fliessen, sollten diese gesetzten Ziele bis Ende 2024 erreicht werden. Cosmo Pharmaceuticals wird weiterhin der exklusive Hersteller bleiben und Medtronic die exklusiven, weltweiten Vermarktungsrechte einräumen.