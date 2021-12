Cosmo wickelt Cassiopea-Übernahme ab

Zudem sei der erste Handelstag der neuen Aktien der 20. Dezember, heisst es in einer Mitteilung am Freitag. Anfang Dezember war das Angebot ausgelaufen und Cosmo hält nun rund 96,5 Prozent der Cassiopea-Aktien. Die Aktivitäten von Cassiopea werden in die neue Dermatologie-Division von Cosmo integriert.

Die Auszahlung der Barabfindung für die "Bruchteilsaktien" findet voraussichtlich am 23. Dezember statt. Cosmo hatte Anfang Oktober angekündigt, Cassiopea über ein Umtauschangebot zurück ins Unternehmen zu holen. Diese war erst 2015 von Cosmo an die Börse gebracht worden und soll nun wieder von der SIX dekotiert werden.

(AWP)