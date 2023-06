Die vorgeschlagene Bewertung von gut 10 Milliarden Euro sei keine Grundlage für weitere Gespräche, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Agentur Bloomberg hatte darüber ebenfalls berichtet. Zudem frage man sich bei Covestro, ob der staatliche Energieriese aus den Vereinigten Arabischen Emiraten für einige Teile des Unternehmen als Eigentümer geeignet sei. Dies habe der Covestro-Vorstand Adnoc-Chef Sultan Al Jaber in einem Brief mitgeteilt. Covestro und Adnoc wollten sich zu den Informationen nicht äussern.