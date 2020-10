Seine Ärzte zeigten sich am Samstag "extrem" zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Covid-19-Infektion des 74-Jährigen. Trump sei seit 24 Stunden fieberfrei, habe keine Atemnot und erhalte keinen Sauerstoff, sagten sie in einer von seinem Leibarzt Sean Conley geleiteten Pressekonferenz. "Gegenwärtig gibt es keinen Anlass zur Sorge." Dagegen sagte eine mit Trumps Gesundheitszustand vertraute Person, einige seiner Werte seien in den vergangenen 24 Stunden besorgniserregend gewesen. Der Präsident sei noch nicht eindeutig auf dem Weg der Erholung.

"Das Team und ich sind extrem zufrieden mit den Fortschritten, die der Präsident gemacht hat", sagte Conley. Einen Zeitpunkt für Trumps Entlassung nannten seine Ärzte auch auf Anfrage nicht. Der Präsident habe erklärt, er fühle sich gut genug, um aus dem Krankenhaus herauszuspazieren, sagte einer von ihnen. Auf Twitter lobte Trump später die Mitarbeiter des Walter Reed Militärkrankenhauses. Dank deren Hilfe "fühle ich mich gut", schrieb er. Früheren Angaben des Präsidialamts zufolge soll Trump als Vorsichtsmassnahme einige Tage in dem Hospital bleiben und von dort aus weiter arbeiten. Der Präsident hat am Samstag keine bekannten Termine.

Trump hatte in der Nacht auf Freitag einen positiven Covid-19-Test bekanntgegeben und wurde im Laufe des Tages in das Militärkrankenhaus verlegt. Aus Washington wurden in kurzer Folge weitere positive Covid-Tests bei Politikern und Prominenten gemeldet. Darunter waren drei republikanische Senatoren. Der Mehrheitsführer der Partei in der Kongresskammer, Mitch McConnell, kündigte eine Verschiebung aller Plenumssitzungen bis nach dem 19. Oktober ab. Die Infektionen treten in der heissen Phase des Präsidentschafts- und Kongresswahlkampfes vor der Abstimmung am 3. November statt. Trump liegt Umfragen zufolge hinter dem Demokraten Joe Biden, der nach eigenen Angaben negativ auf das Virus getestet wurde.

(Reuters)