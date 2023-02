Vergleichbare Banken schnitten 2022 überraschend gut ab

Grosse Teile des Geschäfts mit Übernahmeberatung und der Platzierung von Anleihen soll in die Tochtergesellschaft Credit Suisse First Boston (CSFB) ausgelagert und Insidern zufolge 2024 oder 2025 als eigenständige Firma an die Börse gehen. Als CSFB-Chef ist der Wall-Street-Veteran und frühere Credit Suisse-Verwaltungsrat Michael Klein vorgesehen. Dessen Beratungsboutique M. Klein & Co will Credit Suisse nun für 175 Millionen Dollar kaufen und in die CSFB einbringen.