Wie verschiedene Presseagenturen berichten, hat das Gericht in Singapur die Grossbank zu insgesamt 926 Millionen US-Dollar an den Kläger Bidizina Ivanishvili verurteilt. Das Gericht hat damit die Schadenersatz-Zahlung um 79,4 Millionen Dollar verringert. Gleichzeitig müssten aber auch die in einem parallelen Verfahren auf den Bermudas gesprochenen Beträge in die Berechnung einbezogen werden, damit es nicht zu doppelten Forderungen komme, heisst es in den Medienberichten. Die CS will offenbar Berufung einlegen.