Fixgehalt und Bonus von Tidjane Thiam sinken um fünf Prozent auf 9,7 Millionen Franken, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht der Credit Suisse hervorgeht. Auf der Aktionärsversammlung im April 2017 hatten die Eigner der Konzernspitze wegen hoher Managerlöhne einen Schuss vor den Bug gesetzt und den Vergütungsbericht nur mit 58 Prozent der Stimmen angenommen.

Nach Gesprächen mit den Grossanlegern will die Bank das System jetzt anpassen und die Boni des Managements stärker an die Aktienrendite koppeln. Für 2017 stiegen die konzernweiten Boni um drei Prozent auf 3,19 Milliarden Franken, obwohl das Unternehmen das dritte Jahr in Folge tiefrote Zahlen geschrieben hatte.

CS-Präsident Urs Rohner erhielt für das vergangene Jahr (GV 2017 bis GV 2018) eine Gesamtvergütung von knapp 4,3 Mio CHF, wobei davon 3,2 Mio bar bezahlt wurden. Im Jahr davor hatte er insgesamt 4,0 Mio (3,2 Mio in bar) erhalten. Der gesamte Verwaltungsrat kommt auf eine Total-Vergütung von 11,5 Mio CHF (VJ 11,0 Mio).

(Reuters/AWP)