Betroffen waren börsengehandelte Wertpapiere, mit denen Investoren auf rückläufige Kursschwankungen gewettet hatten. Doch mit dem Kurssturz an der Wall Street, die zeitweise 1600 Punkte und damit so stark wie noch nie einbrach, verloren einige der Produkte 80 Prozent und mehr an Wert und waren in der Folge am Dienstag vom Handel ausgesetzt.

Zu dem Emittenten zählt unter anderen die Credit Suisse, die selbst etwa ein Drittel an ihrem eigenen Produkt - VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN - hält. Allerdings war die Bank gegen Verluste abgesichert. Sie habe daher keine Einbussen erlitten, erklärte die CS.

Die von der Credit Suisse begebenen Derivate hatten am Montagabend im nachbörslichen Handel 84 Prozent an Wert verloren. Damit wurde der Schwellenwert von 80 Prozent erreicht, ab dem die Bank das Produkt mit dem Börsenkürzel XIV zurückkaufen kann. Credit Suisse teilte denn auch mit, dass sie die Wertpapiere in Form einer Schuldverschreibung am 21. Februar tilgen will.

CS nicht alleine

Die Bank hatte die Anteilsscheine 2010 begeben. "Die Entwicklung des XIV ETN spiegelt die Marktvolatilität wider", erklärte eine Sprecherin. "Es gibt keinen wesentlichen Einfluss auf Credit Suisse." Zuvor hatten Medien berichtet, dem Geldhaus drohe ein Hunderte Millionen Franken schwerer Verlust. Dass die CS erneut Schlagzeilen über Handelsverluste dementieren muss, ist dennoch ein Dämpfer für CEO Tidjane Thiam, der den Ruf einer risikofreudigen Investmentbank eigentlich abschütteln will.

Doch das Credit-Suisse-Produkt war nicht allein von dem Kurssturz betroffen: Auch zwei weitere Finanzvehikel waren am Dienstag nach massiven Verlusten vom Handel ausgesetzt. Dabei handelte es sich um ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF and VelocityShares Daily Inverse VIX Medium-Term ETN.

Auch in Europa gibt es entsprechende Produkte, die auf eine fallende Volatilität an den Börsen setzen. So hatte etwa die Credit-Suisse-Rivalin UBS solche Papiere begeben. Insidern zufolge ist sie jedoch nicht materiell bei eigenen Produkten exponiert.

(Reuters)