Die grosskapitalisierten Unternehmen in der Schweiz würden weiter im Ausland zukaufen, sagt Jens Haas, Leiter des Investmentbankings der Credit Suisse in der Schweiz, im cash-Video-Interview. Schon im vergangenen Jahr kam es zu Milliarden-Deals: So verkündete der Versicherer Zurich gegen Ende Jahr den Kauf des Leben-Geschäfts der australischen Finanzgruppe ANZ für fast 1,4 Milliarden Dollar.

Der Technologiekonzern ABB beabsichtigt, vom US-Konkurrenten General Electics für 2,6 Milliarden Dollar die Sparte Industrial Solutions zu übernehmen. In den vergangenen sieben Jahren fanden gemäss der Credit Suisse über 2400 Transaktionen statt, in denen Schweizer Unternehmen im Ausland zukauften.

Industriefirmen zum Verkauf

Der Hintergrund für die anhaltende Übernahmewelle: Die anhaltend tiefen Zinsen und günstigen Kreditkosten. Daher bleibt auch der Schweizer Markt bleibt für ausländische Investoren attraktiv, sagt Haas, aber nicht bloss deswegen: "Es sind international sehr gut aufgestellte, gut geführte Unternehmen, die für ausländische Käufer immer interessant sind." Seit 2011 zählt die Credit Suisse 866 Tranksaktionen, bei denen Schweizer Unternehmen ganz oder teilweise an ausländische Käufer gingen.

Die bekanntesten Beispiele der vergangenen zwei Jahre sind der Pharmaentwickler Actelion, der an den Mischkonzern Johnson&Johnson ging, das Agrarchemieunternehmen Syngenta, das von ChemChina gekauft wurde - es war die grösste Übernahme eines Schweizer Konzerns überhaupt - sowie der Flugzeug-Caterer Gategroup, der an die ebenfalls chinesische HNA-Gruppe ging.

Bei den klein und mittelgross kapitalisierten Unternehmen werde sich das Thema Fusionen und Übernahmen unter anderem wegen der Frage nach den Unternehmensnachfolge zeigen, so Haas. Vor allem in der Industrie und auch bei Dienstleistungsunternehmen würden immer wieder Unternehmen zum Verkauf stehen. Die Investmentbank der Credit Suisse selbst rechnet damit, im Geschäft mit der Finanzierung von Übernahmen 2018 zu wachsen.

Mehr Börsengänge erwartet

Allerdings sind laut Haas jene Schweizer Unternehmen, die an der Börse kotiert sind, im Moment relativ hoch bewertet: "Da muss der Käufer einen entsprechenden Preis aufrufen." Die Nachfrage nach Firmenkäufen ist unter Beteiligungsgesellschaften wie etwa Private-Equity-Firmen besonders gross. "Es sind eine Reihe von Fonds aufgelegt worden, die auch investieren müssen", sagt Haas. Diese finanzkräftigen Investoren finden derzeit für ihre Bedürfnisse aber zu wenig Objekte in der Schweiz.

Die Credit Suisse rechnet im laufenden Jahr überdies mit einer Beschleunigung bei der Anzahl Börsengänge in der Schweiz. In der ersten Hälfte 2018 dürften gleich viele oder mehr IPOs (Initial Public Offering) als im gesamten Jahr 2017 stattfinden, schätzt die Grossbank.

2017 gingen an der Schweizer Börse vier Transaktionen über die Bühne, bei der die Firmen auch Kapital aufnahmen. Dazu gehörten Landis+Gyr sowie Galenica, die mit einem Volumen von jeweils über zwei Milliarden Franken zu den drei grössten Börsengängen in ganz Europa in dem Jahr gehörten. Deals in der gleichen Grössenordnung zeichnen sich für das laufende Jahr allerdings noch nicht ab. Entsprechend dürfte laut der Credit Suisse das Gesamtvolumen unter den 4,6 Milliarden Franken von 2017 liegen.

Im cash-Video-Interview sagt Jens Haas auch, weswegen der Schweizer Markt für Fusionen und Übernahmen gut dasteht und warum sogar davon gesprochen werden kann, dass die Schweiz eine Position "über ihrer eigentlichen Gewichtsklasse" hat.

(Mit Material der Nachrichentagentur Reuters)