Beide Anleihen ziehen dank der angebotenen Kupons eine grosse Nachfrage an und sind stark überzeichnet. Laut informierten Kreisen erhielt die 2-Milliarden-Dollar-Anleihe Nachfrage in Höhe von 8 Milliarden Dollar auf dem US-Markt, während Nachfrage von 7,5 Milliarden Euro für die 3-Milliarden-Euro-Anleihe in Europa gebucht wurden.