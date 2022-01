Die grösste Kryptowährung fiel im Lauf des Montags im New Yorker Handel um bis zu 6 Prozent auf 39'774 Dollar. Damit ist Bitcoin in diesem Jahr bereits etwa 14 Prozent gefallen. Der Rückgang ist der zugleich stärkste für einen Jahresbeginn seit mindestens 2012. In den letzten drei Monaten hat Bitcoin gar 34 Prozent nachgegeben.

"Kryptowährungen werden wohl unter Druck bleiben, da die Fed ihre Liquiditätsspritzen reduziert", sagte Jay Hatfield, CEO von Infrastructure Capital Advisors. "Bitcoin könnte 2022 unter der Marke von 20'000 Dollar beenden".

"Der Einflussfaktor Nr. 1 für Bitcoin und Kryptowährungen im Jahr 2022 ist die Politik der Zentralbanken", sagte auch Antoni Trenchev, geschäftsführender Gesellschafter des Krypto-Kreditgebers Nexo. "Das billige Geld wird bleiben, was enorme Auswirkungen auf Kryptowährungen hat", da "die Fed nicht den Mut oder das Rückgrat hat, einen 10- bis 20-prozentigen Einbruch des Aktienmarktes zusammen mit einer negativen Reaktion des Anleihenmarktes zu überstehen."

Trenchev sieht ein unruhiges Jahr 2022, prognostiziert aber, dass Bitcoin bis Ende Juni 100'000 Dollar erreichen wird.

"Obwohl ich davon ausgehe, dass der Spekulationseifer im Kryptobereich anhalten wird, steht er, wie die aufgeblähten Technologiebewertungen, im Jahr 2022 vor einem viel schwierigeren Umfeld", erklärte indessen Jeffrey Halley, Analyst bei Oanda Asia Pacific. "Der Hauptgrund dafür ist der Beginn der Zinsnormalisierung durch die Federal Reserve, dem auch andere wichtige Zentralbanken wahrscheinlich folgen werden. Das wird die Existenzberechtigung von Kryptowährungen als Alternative zu Fiat-Geld in Frage stellen." Über dem Krypto-Raum schwebe zudem das Risiko einer stärkeren Regulierung.

Die Geschichte von Bitcoin zeigt indes auch, dass starken Rückgängen oft sehr starke Anstiege folgen.

(Bloomberg/cash)