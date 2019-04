Das teilte Wisekey am Mittwoch mit. Das strategische Engagement erlaube es Wisekey, die Technology der Daten-Verwaltungsplattform von Tarmin in die eigene zu integrieren, hiess es weiter. Tarmin ist den Angaben zufolge in einem Segment tätig, dem gemäss Studie bis 2024 eine Umsatzvolumen von 88 Milliarden US-Dollar prognostiziert wird.

Angaben zu Umsatz und Gewinn der 2010 in Boston gegründeten US-Gesellschaft wurden keine gemacht.

