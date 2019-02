Die Eröffnung erfolgte im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Blockchain Research Institute (BRI), teilte Wisekey am Freitag mit. Ziel des neuen Blockchain Centers sei, Start-ups und Forscher im Blockchain-Bereich zu unterstützen, die schnelle Anpassung und Integration von Blockchain-basierten Lösungen zu erleichtern sowie eine engere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen, privaten und akademischen Sektor zu fördern.

In der Vergangenheit hatte Wisekey bereits Blockchain-Zentren in Indien, Mauritius und Ruanda eingerichtet. Und weitere sollen folgen, beispielsweise im argentinischen Buenos Aires, heisst es in dem Communiqué.

(AWP)