Diese Anwendung soll in einem One-Stop-Shop-Modell sowohl in Hongkong als auch in Macau in den OTC-Markt eingeführt werden.

Wie DKSH am Montag mitteilte, hat Cyrcadia einen intelligenten BH-Einsatz entwickelt, der die frühen Anzeichen von Brustkrebs erkennt. Im Rahmen der Zusammenarbeit werde DKSH die Ausbildung in den medizinischen Kanälen durch seine Vertriebsmannschaft vorantreiben, damit das Produkt rasch vertrieben werden könne.

(AWP)