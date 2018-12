Wie es in verschiedenen Medienberichten am Montag heisst, ist O'Day dabei, an die Spitze des US-Pharmakonzerns Gilead zu wechseln. Das US-Unternehmen möchte demnach O'Day als neuen CEO einstellen. Die Ernennung von O'Day könnte bereits an diesem Montag angekündigt werden, heisst es einstimmig in den Berichten des "Wall Street Journal" und bei Reuters.

Gilead ist seit dem Sommer auf der Suche nach einem Nachfolger für John Milligan, der im Juli sein Ausscheiden aus dem US-Unternehmen für Ende Jahr angekündigt hatte.

O'Day ist in verschiedenen Positionen seit 1987 bei dem Pharmakonzern angestellt. Die Pharmasparte führt der Manager seit 2012 an. Unter seiner Ägide hat Roche zahlreiche wichtige Medikamente auf den Markt gebracht und sich einen Platz im Bereich der Immun-Onkologie gesichert.

(AWP)