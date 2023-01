"Während der Index für Europa weiterhin über der 100-Punkte-Marke lag, blieb die Risikobereitschaft der US-Anleger deutlich gedämpfter, was wahrscheinlich auf die zunehmenden Ängste vor einer drohenden Rezession im eigenen Land zurückzuführen ist". Interessanterweise habe sich die Anlegerstimmung in Asien in diesem Monat verbessert, was auf den wachsenden Optimismus in der Region zurückzuführen sei, obwohl die Besorgnis über die rasch zunehmende COVID-Infektionsrate noch gross sei, so Bhargava.