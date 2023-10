Der strukturelle Gegenwind zum Franken dürfte weiter anhalten, obwohl die höheren Zinsen in der Eurozone im Vergleich zur Schweiz eigentlich für Investitionen in den Euroraum sprechen. Am Markt wird aber wesentlich stärker gewichtet, dass die hiesigen Inflationsraten wesentlich geringer als in der Eurozone sind, die Schweizer Wirtschaft wächst und die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit Devisenverkäufen die importierte Inflation weiter bekämpfen kann und will.