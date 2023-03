Staatshilfe

Eine Übernahme oder Teilverkäufe haben den Nachteil, dass die Vorbereitungen wohl Monate in Anspruch nehmen. Reichen die 50 Milliarden Franken der SNB nicht aus, um die Lage schnell zu stabilisieren, könnten nach Ansicht von Analysten Staatshilfen zum Thema werden. Denkbar wären etwa eine volle Einlagengarantie der Notenbank, eine Aktienbeteiligung des Staates oder eine Übernahme von Vermögenswerten durch die SNB. Mit einem solchen Programm hatte die Schweiz die UBS 2008 gerettet und sich damit Applaus von Experten geholt. Insidern zufolge nimmt der Druck auf die Regierung in Bern zu, etwas zu unternehmen. Denn Kollegen in anderen Hauptstädten sehen Bern in der Verantwortung, den Ausbruch einer weltweiten Finanzkrise zu verhindern. Medienberichten zufolge findet am heutigen Donnerstag eine Notfallsitzung der Regierung zur Credit Suisse statt.