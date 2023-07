Ulrich Wortberg, Helaba:

"Die Inflation in den USA kommt deutlich zurück. Zwar geht der kräftige Rückgang der Gesamtjahresrate auf einen Basiseffekt zurück, aber auch die Kernteuerung lässt nach und die Konsensschätzung wurde unterschritten. Ein Vormonatsanstieg in Höhe von 'nur' 0,2 Prozent könnte Vertreter der US-Notenbank, die noch auf mehrere Zinserhöhungen pochen, etwas milder stimmen. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass es auf den preislichen Vorstufen Hinweise darauf gibt, dass die Inflation auch abseits der Energie- und Nahrungsmittelpreise im Jahresverlauf weiter nachgeben wird. Zwar scheint eine Erhöhung des Leitzinsbandes um 0,25 Prozentpunkte zum Ende dieses Monats so gut wie sicher zu sein, darüber hinausgehende Zinserhöhungserwartungen könnten aber einen Dämpfer erhalten."