Wenige Tage vor der Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed dringt US-Präsident Donald Trump auf eine drastische Senkung der Zinsen. Sie sollten auf "null oder weniger" gekappt werden, um dem Staat den Schuldendienst zu erleichtern, twitterte Trump am Mittwoch. Die USA sollten seiner Ansicht nach die niedrigsten Zinsen haben.

The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST COST COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019