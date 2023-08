"Trotz aller Euphorie ist es für eine vollständige Entwarnung an der Inflationsfront noch zu früh", sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Auf Trab hält Investoren weiter eine Flut von Firmenbilanzen. Verdauen müssen Anleger etwa die Quartalsergebnisse von Covestro, TeamViewer, DHL und Daimler Truck. Auf Konjunkturseite steht der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland an. Im Handelsverlauf folgt das Ergebnis der Umfrage unter Einkaufsmanagern in den USA als wichtiges Konjunkturbarometer.