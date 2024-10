Damals lag der Deckungsgrad bei 110,3 Prozent, wie es in der Mitteilung vom Freitag hiess. Für das gesamte Jahr verzeichneten die Vorsorgeeinrichtungen eine durchschnittliche Performance von plus 8,5 Prozent. Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beurteilt die Entwicklung der finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz mittels eines monatlichen Monitorings laufend.