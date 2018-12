Nobel Biocare habe sich bereit erklärt, keine weiteren Schritte mehr zu unternehmen, wie Straumann am Donnerstag mitteilte.

Der Streit begann im Jahr 2014. Betroffen war eine frühe Version des Implantats Neodent Drive CM der Straumann-Tochter Neodent, das bald darauf ersetzt wurde. Nobel Biocare behauptete, dass damit zwei ihrer Patente verletzt worden seien. Straumann focht eines davon erfolgreich bei US Patent Trial and Appeal Board an. Das Urteil, das ein Patent auf ein wesentliches Merkmal des NobelActive-Implantats für ungültig erklärte, wurde kürzlich bestätigt, nachdem Nobel Biocare Berufung eingelegt hatte.

(AWP)