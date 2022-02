Dem Dentalimplantatehersteller gelang mit den Zahlen bloss eine Punktlandung auf den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Und von den Margenvorgaben für das neue Geschäftsjahr hatte man sich in der Finanzgemeinde mehr erhofft. Die Aktien von Straumann verlieren 2,1 Prozent auf 1'352,00 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI notiert im Gegenzug um 0,6 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag. Der Kurs war im Vorfeld der Ergebnisveröffentlichung im Tief bis auf 1343,50 Franken gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit dem Frühsommer 2021. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Titel damit rund 30 Prozent verloren.

Händler machen jedoch nicht firmenspezifische Gründe als vielmehr die steigenden Zinsen für diese Kursverluste verantwortlich. Was den Zahlenkranz anbelangt, steigerte Straumann den Umsatz auch im Schlussquartal kräftig. Mit 41,7 Prozent liege das organische Wachstum auf das Gesamtjahr betrachtet denn auch am oberen Ende der Erwartungen. Deutlich besser als erwartet habe das Unternehmen dabei insbesondere in Europa abgeschnitten, so der Tenor. In den übrigen Weltregionen bewegt sich die Wachstumsentwicklung ansonsten in etwa im Rahmen der Erwartungen.

In Sachen EBIT, Kern-EBIT und Reingewinn wird das Jahresergebnis den hohen Ansprüchen der Analysten nur knapp gerecht. Auch bei den diesjährigen Vorgaben sorgen vor allem die Aussagen rund um die Margenentwicklung für enttäuschte Gesichter. Während das Unternehmen selbst von einer EBIT-Marge von rund 26 Prozent ausgeht, hatten Experten vielmehr mit 27 bis 27,5 Prozent gerechnet.

Das Ziel eines im niedrigen zweistelligen Prozentbereich liegenden organischen Umsatzwachstums deckt sich hingegen mit den Analystenschätzungen. Insgesamt bewegen sich die Vorgaben für das neue Geschäftsjahr letztendlich aber im Rahmen der bis Ende 2030 kommunizierten Mittelfristziele. Das gilt sowohl für das Wachstums- als auch für das Margenziel. Und dass der Ausblick etwas konservativ formuliert sei, sei bei Straumann ja "üblich", schreibt die ZKB in ihrem Kommentar zu den Zahlen. Grundsätzlich sehe man aber keinen Grund für eine starke Wachstumsverlangsamung.

Die Bank Vontobel betont auch, dass im neuen Ausblick ja mit starken Investitionen kalkuliert werde. Dies wiederum sei auch ein Grund, weshalb eine tiefere Kern-EBIT-Marge plausibel sei. Ausserdem sei das Management ja bekannt dafür, die Guidance gerne auch mal im Jahresverlauf anzuheben. Das passende Fazit zum Papier von Straumann liefert derweil der Analyst von JPMorgan. Obwohl Straumann die besten Wachstumsaussichten im europäischen Medtech-Sektor biete, sei er der Meinung, dass die Aktie im aktuellen Marktumfeld eher auf der Stelle treten werde, bis weitere Beweise dafür vorlägen, dass die "Beat & Raise"-Story intakt sei.

(AWP)