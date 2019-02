Am Markt wird erwartet, dass Straumann die gute Performance auch 2019 fortsetzen dürfte. Die Straumann-Titel erreichten am Dienstagmorgen ein neues Jahreshoch bei 764,50 Franken. Bis 10.15 legen die Papiere in einem leicht schwächeren Gesamtmarkt noch um 4,2 Prozent auf 760,50 Franken zu.

Von den Analysten gibt es Applaus für das Zahlenset: "Straumann beeindruckte wiederum mit einer starken Entwicklung, die das Marktwachstum wohl um das Vierfache schlug", schreibt etwa die ZKB. Die Erwartungen seien beim Umsatz deutlich übertroffen und beim Gewinn erreicht worden.

Der zuständige Vontobel-Analyst hebt dabei das Schlussquartal hervor: Trotz den höchsten Vergleichszahlen im ganzen Jahr sei hier eine weitere Wachstumsbeschleunigung gelungen. Morgan Stanley spricht sogar von einem "rekordhohen Momentum". Angesichts dieser Beschleunigung halten die Analysten eine Verlangsamung im laufenden Jahr für unwahrscheinlich. Stattdessen dürfte Straumann mit seinem Umsatzwachstum die Erwartungen der US-Bank übertreffen und sich am oberen Ende der europäischen Medtech-Branche positionieren, wie Morgan Stanley schreibt.

Hohe Messlatte

Die Experten sind sich daher einig, dass mit dem Ausblick von Straumann die Markterwartungen erreicht werden dürften. Allerdings lassen sie auch anklingen, dass die Messlatte jeweils durchaus hoch angesetzt ist. Insbesondere, da Straumann bekannt dafür ist, zu Jahresbeginn eine konservative Guidance auszugeben und diese im Jahresverlauf anzuheben. "Die Resultate sind ermutigend, aber die Investoren erwarten inzwischen immer eine Outperformance", schreibt die UBS.

Vontobel und UBS empfehlen die Aktien weiterhin zum Kauf, die ZKB und Morgan Stanley bleiben bei "Übergewichten".

