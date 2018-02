Das Interview gab er der "Finanz und Wirtschaft" (Ausgabe 17.2.; S.14). Im laufenden Jahr stehe dieses neue Geschäftsfeld aber noch nicht im Fokus. Um das Marktsegment der Präventivmedizin zu erschliessen, seien auch Übernahmen nicht ausgeschlossen. "Da gibt es sicher Unternehmen, die sehr gut positioniert sind und strategisch zu uns passen würden", so der Straumann-Chef weiter. Sollte ein solches Unternehmen auf den Markt kommen, werde man es sich genau anschauen. Am Ende werde wohl eine Kombination zwischen "eigenen und zugekauften" Produkten sein.

Einen Nachholbedarf ortet Gadola in seiner Branche bei der Digitalisierung: "Insgesamt stecken wir in der Digitalisierung der Zahnmedizin noch in den Kinderschuhen." So würden in den Märkten mit den höchsten Durchdringungsraten z.B. erst 15% der Zahnärzte einen intraoralen Scanner verwenden. Im Labor sei die Digitalisierung dann aber schon bei mehr als 50%.

(AWP)