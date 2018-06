Für die kanadische SciCan und die französische MicroMega legt der Hersteller von Dental-Verbrauchsmaterialien voraussichtlich insgesamt rund 195 Millionen Franken auf den Tisch, wie Coltene am Dienstag mitteilte.

SciCan sei auf Desinfektionsgeräte, MicroMega auf Endodontie-Feilen spezialisiert. Die beiden eigenständigen Firmen, die durch dieselben Eigentümer kontrolliert würden, erwirtschafteten mit rund 410 Mitarbeitern einen Umsatz von umgerechnet rund 97 Millionen Franken. Coltene kam bisher auf 168 Millionen Franken.

Coltene will mit der Integration der beiden Unternehmen den eigenen Gruppenumsatz signifikant zu erhöhen. Denn durch den Zusammenschluss stärke man die eigene Marktposition und auch das Sortiment.

Die Übernahmen will Coltene zu rund drei Vierteln mit Eigenkapital und zu einem Viertel mit Fremdkapital finanzieren. Hierfür werde anlässlich der geplanten ausserordentlichen Generalversammlung vorschlagen, das Aktienkapital zu erhöhen. Dies soll durch die Ausgabe von neuen Aktien im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots an die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie durch die Ausgabe von neuen Aktien an die Verkäufer von SciCan und MicroMega im Rahmen einer Sacheinlagekapitalerhöhung geschehen.

In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie von Coltene 3 Prozent nachgegeben.

