Sollte sich diese Differenz im Wirtschaftswachstum bestätigen, so sind die Chancen gering, dass sich der Euro zum Franken über die nächsten Monate nachhaltig erholen dürfte. Dies steht in Einklang mit der Erwartung an den Märkten, dass die EZB als auch die SNB nächste Woche an den geldpolitischen Sitzungen die Leitzinsen unverändert belassen. Das in Kombination mit den deutlich tieferen Inflationsraten in der Schweiz im Vergleich zum Euroraum spricht weiterhin für einen starken Franken.