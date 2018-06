In den vergangenen fünf Jahren hätten sich die Ausgaben von Schweizer Kunden bei ausländischen Onlineanbietern verdreifacht, sagte Professor Ralf Wölfle von der Fachhochschule Nordwestschweiz, der den "E-Commerce Report 2018" verfasst hat, am Dienstag Rande einer Präsentation im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Dagegen seien die Umsätze der einheimischen Versand- und Onlinehändler lediglich um die Hälfte gestiegen.

Insgesamt haben Schweizer im vergangenen Jahr Onlinebestellungen im Volumen von 8,85 Milliarden Franken getätigt, wie aus Schätzungen des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels (VSV) und des Marktforschungsinstituts GfK Switzerland hervorgeht. Das sind 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

Demgegenüber ist der gesamte Schweizer Detailhandel im vergangenen Jahr erneut geschrumpft und dürfte nach GfK-Schätzungen noch knapp 92 Milliarden Franken ausmachen. Damit halte der Rückwärtsgang seit 2010 an, heisst es im E-Commerce-Report 2018.

Von diesen 8,85 Milliarden Franken, welche Schweizer Kunden für Waren im Internet ausgeben, entfallen mittlerweile 21 Prozent auf ausländische Anbieter. "Die Entwicklung zeigt, dass ausländische Anbieter stark überproportional am E-Commerce-Boom in der Schweiz profitieren und substantiell Marktanteile gewinnen.

Dies dürfte auch im laufenden Jahr so weitergehen: Der E-Commerce werde voraussichtlich wieder 8 bis 10 Prozent wachsen bei einem stagnierendem Gesamt-Detailhandel. Das Fatale sei, dass die ausländischen Anbieter in diesem Jahr bereits bis zu einem Viertel des Onlinemarktes abdecken würden nach einem Fünftel im vergangenen Jahr, sagte Wölfle: "Das ist schlecht für den Schweizer Handel, weil er an Kaufkraft verliert."

(AWP)