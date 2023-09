Weniger leere Wohnungen in allen Grossregionen

In allen sieben Grossregionen wurden weniger leerstehende Wohnungen bzw. Einfamilienhäuser gezählt als noch vor einem Jahr. Am stärksten gingen die Leerstandsquoten in den Grossregionen Tessin (auf 2,17 Prozent von 2,49 Prozent), Ostschweiz (auf 1,17 Prozent von 1,42 Prozent) und Espace Mittelland (auf 1,61 Prozent von 1,82 Prozent) zurück.