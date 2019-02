Vor allem die Sparte des Geldinstituts in den USA stünde im Visier der Investoren, berichtete die "Financial Times" am Donnerstag ohne genauere Angabe von Quellen. Mindestens vier Mitglieder des Aufsichtsrates teilten diese Meinung, hiess es in dem Bericht.

"Wir haben unser Geschäft in der Corporate & Investment Bank und in den USA bereits 2018 angepasst", teilte die Bank in einer Reaktion auf den Bericht mit. "Wir haben unsere Anpassungen vor dem Zeitplan abgeschlossen und haben nun eine gute Grundlage für Wachstum."

(Reuters)