Bei der Deutschen Bank gibt es künftig keinen allein für die Region zuständigen Vorstand mehr. Das Gremium verkleinert sich damit auf neun Mitglieder. Rileys Aufgaben übernimmt zusätzlich der für Recht und die Beziehungen zu den Behörden zuständige Stefan Simon. "Dafür wird er seinen Lebensmittelpunkt nach New York verlegen", teilte die Bank mit. Gerade in den USA hatte die Bank in den vergangenen Jahren oft mit Rechtsstreitigkeiten und Problemen mit der Aufsicht zu kämpfen. "Nun ist es an der Zeit, den Vorstand auf die nächste Phase in der Wachstumsstrategie der Bank auszurichten, in der es mehr denn je um nachhaltige Profitabilität, Effizienz und effektive Kontrollen geht", sagte Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts.