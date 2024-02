Diese strikte Regelung ist eher die Ausnahme und spiegelt die wachsende Frustration der Unternehmen wider, Millionen für Büroräume auszugeben, die am Ende jeder Arbeitswoche oft leer stehen. Wo hybride Arbeitszeiten vorherrschen, können die Beschäftigten in der Regel selbst entscheiden, an welchen Tagen sie zur Arbeit kommen. Wo die Anwesenheit an bestimmten Wochentagen vorgeschrieben ist, sind dies in der Regel Dienstag bis Donnerstag. Nur 6 Prozent der US-Firmen, die ihre Mitarbeiter an bestimmten Tagen zur Arbeit rufen, wählen den Freitag, wie aus einem von Scoop Technologies verwalteten Index der Arbeitsregelungen von mehr als 5'800 Unternehmen hervorgeht.