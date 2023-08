Das sehen auch Ökonomen so. "Wieder einmal eine faustdicke Überraschung, allerdings auf der erfreulichen Seite", sagte LBBW-Volkswirt Jens-Oliver Niklasch. Ist die Rezession am Ende nur ein böser Traum gewesen?" Er bleibe aber auf der Seite der Konjunkturpessimisten, wenn auch mit etwas weniger Überzeugung als zuvor. "Der Trend bei den Orders weist immer noch nach unten", goss auch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer Wasser in den Wein. "Ich erwarte nach wie vor, dass die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte schrumpfen wird."